Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Mardin İl Merkez ve ilçeler, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinde koordineli yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, örgütsel kitap, örgütsel bez parçası, fotoğraf ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.