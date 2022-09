Mardin çığlığı: Yeter!

Haberin Devamı

Mardin Dargeçit’te yaşayan Emin Öner, 16 Eylül günü eşi Pakistan Öner ve 2 çocuğunu, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi’ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner yolda durup eşi Pakistan Öner’i çocuklarının gözleri önünde defalarca bıçaklayıp boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi Pakistan Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pakistan Öner’in şikâyeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez ‘eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma’ kararı verildiği belirtildi. Öner’in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınmaevine yerleştiği, ardından da annesinin evine gittiği belirtildi. Pakistan Öner’in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi. Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

Haberin Devamı

TEK İSTEĞİMİZ ADALET

Pakistan Öner’in kız kardeşi Gülistan Akiba, “Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti, başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü” dedi.

İNSAN BUNU NASIL KALDIRACAK BİLMİYORUM

Pakistan Öner’in erkek kardeşi Ahmet Demir ise şunları söyledi: “Daimi hapis istiyoruz, yani bunun hapisten kesinlikle hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Böyle bir caninin insanlar arasında bulunması büyük bir risk teşkil ediyor. 5’ten fazla uzaklaştırma kararı verilmiş ve bu yine de yetmedi, iki defa kadın sığınmaevine gitti. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Bundan bahsettiklerinde insan bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş.”