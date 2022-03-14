Mardin, Bingöl, Iğdır, Diyarbakır ve Sinop'ta eğitime kar engeli

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MARDİN

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Savur, Yeşilli, Mazıdağı, Derik ve Ömerli ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

SİNOP

Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde merkez ilçemize bağlı tüm taşıma hatlarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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IĞDIR

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kaç gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini kent merkezinde de gösterdi. Yağan kar yağışı sonrası Iğdır’da bugün bazı yerlerde eğime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam edilirken, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile birlikte köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.