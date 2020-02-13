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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Mardin Artuklu'da okullar yarın da tatil edildi

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Mardin Artuklu'da okullar yarın da tatil edildi

Mardin merkez Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 14 Şubat Cuma günü de ara verildi.

Artuklu Kaymakamlığından yapılan açıklamada eğitime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildiği belirtildi. Açıklamada "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı her seviyedeki okullarda eğitim-öğretime 14 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize saygıyla duyurulur" denildi.

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