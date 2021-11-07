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Maratona katılacaklardı, cip şarampole uçtu

#İstanbul#Sarıyer#Kaza

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçtaki baba ile oğul kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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Kaza saat 09.30 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AAV 640 plakalı cipin sürücüsü A. G. oğlu F. M. G. ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na katılmak için yola çıktı. Cipin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı, ardından şarampole uçtu.

Maratona katılacaklardı, cip şarampole uçtu

30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba ile oğlu araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.

Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik yaşanırken, ormana uçan cip olay yerine gelen vinç yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Maratona katılacaklardı, cip şarampole uçtu

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#İstanbul#Sarıyer#Kaza

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