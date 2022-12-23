Maraton koşuyoruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ziyaretlerinin ardından dün Burdur’daydı. Yeşilova ilçesini ziyaretinde römork üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğu özetle şöyle dedi: “Çok güzel, çalışkan, her türlü haksızlığa göğüs geren, mücadele eden bir belediye başkanınız var. Yeraltı dünyası, mafyayla mücadele etti, hayatı tehlikeye girdi. Hayatını niye ortaya koydu? Sizin hakkınızı savunmak için ortaya koydu. Allah nasip ederse aynı mücadeleyi Türkiye genelinde de yapacağız.

İNADINA KUCAKLAŞACAĞIZ

(Erdoğan’ın açıklamaları) Dün konuşmuş yine beyefendi, ‘Efendim bunlar iktidara gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar.’ Akıl var mantık var, bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder? Bir insan nasıl bu kadar koltuğa düşkün olur ya? Onlar ayrımcılık yapıyor, biz yapmayacağız; onlar bölmek istiyor, biz bölünmeyeceğiz. Onlar kucaklaşmak istemiyoruz diyor, inadına kucaklaşacağız, inadına helalleşeceğiz, inadına bu ülkeye güzelliği getireceğiz.

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KİMSE ZARAR ETMEYECEK

(Gençlerin ‘İktidar iktidar’ sloganları üzerine) Gençler hiç meraklanmayın az kaldı, bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı, önümüzde 5-6 ay kaldı. Onun sonunda görecekseniz iktidarı da yakalayacağız. Bu ülkede çiftçi, çalışan, sanayici kazanacak. Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek. Yeraltı dünyası, mafya ve uyuşturucu baronları hariç. Onları defterden sileceğiz ama onun dışında herkes, esnafın da kazanacağı bir Türkiye getireceğiz. Bunlarda büyük paralar var. Adam satın alırlar, gazeteler satın alırlar, televizyonları satın alırlar ama size söz verdim, bir milim dahi geri adım atmayacağım. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz.

BEREKETİ GETİRECEĞİM

Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin, sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Yeri, zamanı gelince emekli olacak. Aile destekleri sigortası getireceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın.”

ABD’YE NİYE GİTTİM

Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi’nin toplu açılış töreninde ise ABD ve İngiltere ziyaretlerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi:

“‘Vay efendim, siz oraya icazet almaya mı gidiyorsunuz?’ Biz Kuvayimilliyeciyiz, biz icazeti sadece ve sadece sizden alırız.”

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YENİDEN SANDIĞI KOY

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. İşleri güçleri ‘Acaba biz Ekrem Bey’i oradan nasıl alacağız?’ Ha diyorsan ki ‘Yeniden seçim yapacağız’, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap. Eğer yüreğin varsa. İstanbul için yeniden sandığı koy seçim yap.”

YÖRÜKATKISI

Antalya Yörük Türkmen Buluşması’nda geleneksel atkı, yağlık ve şapka takılan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Atatürk’ün efe kıyafetli portresi hediye edildi. CHP Lideri, daha sonra aynı otelde yine basına kapalı toplantıda Antalya iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

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ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu açıklanan asgari ücreti de “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur” mesajıyla eleştirdi. (ANKARA)