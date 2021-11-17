Maraton dede

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21 kilometrelik koşuya katılacak olan Ahmet Dede, oldukça da iddialı: “30 yıldır maratonda koşuyorum. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda 21 kilometrelik koşuda iddialıyım ve bu kupayı almak istiyorum. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Bugüne kadar çok iyi dereceler elde ettim ve veteranlar dalında kendimi kanıtladım.”

TOROSLAR’IN İLK YARIŞI

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle Toroslar’da ilk kez gerçekleştirilecek yarışlar; 21 kilometre uzunluğundaki Yarı Maraton’un yanı sıra 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik Halk Koşusu, 200 metre Özel Sporcular, 100 metre Çocuk Maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılacak. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nun, başlangıç ve bitiş noktası Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Medyanı olacak. Yarı Maraton, Mersin’in diğer merkez ilçeleri olan Akdeniz ve Yenişehir’i de kapsayan bir güzergahtan geçerek Toroslar’da son bulacak.

‘GENÇLER BENİ ÖRNEK ALSIN’

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Atletizme 30 yıl önce, Mersin’de manifaturacılık yaptığı dönemde merak saldığını söyleyen Ahmet Kahveci, “Sigara ve alkol kullanmıyorum. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Böyle bir organizasyonu düzenlediği ve gençlerin önünü açtığı için Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim” dedi.