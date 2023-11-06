Maraton coşkusu

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Anadolu yakasından başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçilerek Avrupa yakasında sonlanan koşuda bazıları köprü üzerinde manzarayı izledi. Bir grup köprüde kahve keyfi yaparken, bir kişi ise koşuda sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Maratonda bir kişi sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Bazı katılımcılar da Filistin bayrakları ve İsrail’i kınayan pankartlar taşırken, İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerini taşıdı. Kimileri köprü üstünde hatıra fotoğrafı çektirerek koşuya devam etti. Kimileri ise çocuklarıyla birlikte maratona katıldı. Köprü üstünde vatandaşlar çay, kahve ve simit yiyerek o anların fotoğrafını çekti.

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Halk koşusuna Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ile akciğer kanserini yenen 100 hastası da katıldı.

KENYALILAR ZİRVEDE

- 42 kilometrelik zorlu parkurda erkeklerde birinciliği Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesi ile tamamladı. İkinciliği aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang, üçüncülüğü ise yine aynı ülkeden James Kiplagat elde etti. Kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesi ile kürsünün zirvesinde yer aldı. Cheptoo’nun ardından aynı ülkeden, ikinciliği Veronicah Njeri Maina, üçüncülüğü ise Valentina Mateiko kazandı.

Maratonda koşuların startını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İmamoğlu startın ardından vatandaşlar ile boğaz köprüsünden geçti.