Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mustafa Alınca (52), elektrikli testere ile çalıştığı sırada sol kolunu kesti. Kanlar içerisinde kalan Alınca'ya ilk müdahaleyi yardımına koşan arkadaşları yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Alınca, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.