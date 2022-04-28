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Marangoz babaya ahşap mezar

#Hatay#Marangoz#Ahşap
Marangoz babaya ahşap mezar

Hatay İskenderun’da uzun yıllar marangozluk yapan Arif Aydoğan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

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Arif Aydoğan’ın çocukları Atilla ve Ahmet Aydoğan, babalarının mezarını çok sevdiği ahşaptan yaptı. Kendileri de mobilya ve marangozluk üzerine çalışan Aydoğan Kardeşler, şunları kaydetti:

“Babamız ahşabı çok severdi, öyle bir farklılık olsun dedik. Bunun özelliği çam ağacı olması, kolay kolay çürümez, ahşap evler nasıl 100 yıl kalıyorsa bu da böyle. Mermerden daha sağlam. İç tarafına zift çektik, kum konulduğu zaman ahşapla temasını kestik. Daha sonra ise dış cephe verniği ile boyadık. Özel verniktir, yağmur ve güneşten korur. Alt tarafına bir mermer yaptık, yerden 10 santim yüksek kalsın diye. Çok ekstra bir bakımı da yok, çizilirse 3-4 yılda bir yine aynı vernikten fırçayla bir kat daha vurulabilir.”

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#Hatay#Marangoz#Ahşap

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