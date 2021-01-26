Marangoz atölyesinde akıma kapılıp, yaşamını yitirdi

Fethiye'nin kırsal Yanıklar Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde dün akşam Ozan Kula’nın cansız bedeni bulundu. Kapalı olan marangoz atölyesine neden ve nasıl girdiği bilinmeyen Kula'nın elektrik panosundan akıma kapılarak, yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kula'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.