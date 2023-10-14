Marakeş’in yıldızları Şimşek ve Erkan

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Ash’in mesajını yeniden paylaşarak, teşekkür etti. Şimşek, paylaşımında şöyle dedi: “Teşekkür ederim. Türkiye’nin güçlü bir hikâyesi olduğu düşünüldüğünde yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız; fiyat istikrarına ulaşılması, mali sağlığın yeniden tesis edilmesi, yapısal reformların uygulanması.”

KKM MESAJI VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Marakeş’tekiAtlantic Council söyleşisinde soruları yanıtladı. Sıkı para politikası konusunda kararlı olduklarının altını çizen Şimşek, kur korumalı mevduattan (KKM) çıkmak istediklerini belirtti. Bloomberg’in haberine göre para politikasında düzeltme süreci yaşandığını anlatan Şimşek, “Beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye reel faiz sunuyor. Bu durum da TL’yi çekici kılıyor. Uyguladığımız para politikası politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı. Ekonomi yönetimi olarak bu patikada kalacağımıza eminim” dedi.

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‘BAE İLE TAHVİL ANLAŞMASINA YAKINIZ’

Bakan Şimşek, Marakeş’te yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri’nin 8.5 milyar dolar tutarındaki Türk tahvili satın alma taahhüdünde son aşamaya yaklaşıldığını söyledi. Şimşek, “Ön protokol alışverişinde bulunuyoruz ve bu kaynağa erişim konusunda BAE’li mevkidaşlarımızla müzakerelerin son aşamasına yaklaştık. Anlaşma için bu yıl sonunun gerçekçi bir tarih olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.