Marakeş nerede?

Marakeş, Fas'ın orta kısmında bulunan şehir.



Ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyan şehir Atlas dağlarının dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır.



Marrakesh veya Marrakech, "Kırmızı Şehir" olarak bilinir. Fas'ta önemli şehir/vilayetlerden biridir. 2006 yılına göre nüfusu 1.036.500 olup karlarla kaplı Atlas Dağları'nın eteklerindeki Marrakech-Tensift-El Haouz ekonomik bölgesinin güneybatı ortasında başşehirdir.



Bu şehir, Marrakech-Tensift-El Haouz bölgesinin başşehridir.



Birkaç onyıl öncesine kadar Fas, Araplar, Persler ve Avrupalı'lar tarafından "Marakeş Krallığı" olarak biliniyordu. Avrupalı isimler olan Morocco, Marruecos, Maroc, Marokko vs doğrudan doğruya Beriberi kelimesi olan Murakush dan türemektedir.



Marakeş şehri Fas'ta geleneksel geniş ticaret pazarına sahiptir ve ayrıca Afrika ve Dünya'da en faal alanlardan biridir. Faaliyet, telaş içindeki alan, akrobatlar, hikâye anlatıcıları, dansçılar ve müzisyenler ile doludur. Alan yiyecek standlarına dönüşerek meşgul hayatı ile kocaman bir açık hava restoranlarına dönüşür.



Şehrin adı, Fransızca'da Marrakech, İngilizce'de Marrakesh, Almanca'da Marrakesch ve Türkçede Marakeş şeklinde okunur.