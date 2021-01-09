Meral Akşener: Maocu neferini ülkücü yapıp evlendim... Perinçek yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” Youtube kanalında özel yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinin ve eşinin de ailelerinin “siyasi aileler” olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

“Ailemde siyasetten çok kişi var. Devlet artı siyaset kavramı olan bir ailenin kızıyım. Kendimle ilgili siyasi alanım belediye başkanlığıydı. Eşim CHP Üst Kurul delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz, muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir. Ben il başkanının kız kardeşiyim, dönmeden olur mu? Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum ikna edeyim diye. Manifesto’yu okudum, Kapital’i okudum, okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum.”

Meral Akşener ile Tuncer Akşener

İLK GÖRÜŞTE VURULMUŞUZ

Akşener, komşusu olduğu eşiyle tanışmalarını ise “İlk görüşte vurulmuşuz” diye anlattı. Akşener bu konuda daha önce şunları anlatmıştı: “Tuncer’lerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974’tü. Evi yerleştirmiştik. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su basmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken, kafasını kaldırdı, ilk defa öyle gördük birbirimizi. İlk görüşte vurulmuşuz. O da ODTÜ’deydi. Hazırlık bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat’ı, Necip Fazıl’ı gönderirdim.

Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı. Perinçek’in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım. Biz okurken nişanlanmayı istedik, iki aile de karşı çıktı. Karşılıklı grevler yaptık. Tuncer evden kaçtı. İzini kaybettirdi. Gittiği yeri kimseye söylemedi. Orası hâlâ meçhuldür. Ben de sofraya küsmüştüm. 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler. Tuncer, ODTÜ Gaziantep kampusundaydı. Bir grup arkadaşıyla soldan kopunca devrimci arkadaşlarından çok ciddi dayak yedi. Kafasını kırdılar. Tuncer, bu olaylar nedeniyle iki yıl kaybetti.”

PERİNÇEK: ADINI DUYMUŞTUM





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Akşener’in bu açıklamalarına ilişkin, Hürriyet’e, “Sayın Akşener’i tebrik ederim, öyle değerli bir insanla hayatını birleştirmiş. Sayın Akşener’in çeşitli olumlu, aydınlık, güzel özelliklerinde herhalde eşinin de bir payı olsa gerek” dedi. Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in adını duyduğunu, ancak kendisiyle hiç yüz yüze geldiklerini hatırlamadığını da belirten Perinçek, “O zamanlar benim arandığım, hapiste olduğum yıllardı. Ancak, Meral Hanım tanınmaya başlayınca, eşinin geçmişte bizim arkadaşımız olduğunu söyleyenler olmuştu” dedi.