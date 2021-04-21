Manzara yine değişmedi! Adım atacak yer kalmadı

Hafta içi saat 19.00’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler buradaki dükkanlara geldi. Bazılarının yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelenler de yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar kalabalığın kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

"BU GÖRÜNTÜYE ARTIK UZAKTAN BAKIYORUZ, ÇOK ÜRPERTİCİ"

Figen Demir, "Çok kalabalık. Gerçekten çok korkutuyor yani. Mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalıştım. Fazla giremedim kalabalığın içine. Ama gerçekten insanlarımız çok duyarsız. Alışveriş için geldim ama kalabalığa girmemeye çalıştım. Bu görüntüye artık uzaktan bakıyoruz. Çok ürpertici" dedi.

"BU KADAR DUYARSIZLIK OLAMAZ"

Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden. Biraz mecburi geldik biz. Bir de mısır yiyorlar, o ısırıyor öbürüne veriyor, öbürü ısırıyor diğerine veriyor. Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Çok felaket durum." şeklinde konuştu.

"ÇOĞU İNSAN MECBUR DEĞİL AMA ÇIKIYORLAR"

Mısır Çarşısı’na alışverişe geldiğini söyleyen Duygu Doğan, "Mecbur alışveriş için geldik ama korka korka. Gezmeye gidenler de var. Çoğu insan mecbur değil ama çıkıyorlar. Atlatacağız inşallah. Bu gidişle zor ama atlatacağız" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ DOLDU TAŞTI

İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle Caddede adeta adım atacak yer kalmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti. Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. İstiklal Caddesi adeta dolup taşarken oluşan kalabalık kameraya yansıdı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.

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