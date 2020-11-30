DHA
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Manzara yine aynı! Kurallar hiçe sayıldı
Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.
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