Manzara seyrederken 20 metrelik falezlerden düştü

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Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkın içerisindeki falezlerde oturup manzarayı seyreden Cüneyt Karaaslan, bir anlık dengesini kaybedip 20 metreden denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi de bölgeye yönlendirildi. Deniz polisi, Cüneyt Karaaslan'ı bota alarak limana getirdi. Durumu iyi olan Karaaslan, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.