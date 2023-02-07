Manzara korkunç

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53 bin nüfuslu batı ilçesi Göksun’da yıkılmış binalar, dükkânlar, hasara uğramış yapılar ve kendini can havliyle sokağa atan ilçe sakinlerinin çaresiz bekleyişiyle karşılaştık.



YARIM METRE KAR



Zorlu kış şartlarında yaşanan felaket, depremin acısını daha da trajik hale getirmişti. Bölgede yağış gün boyu devam ederken, yer yer yarım metreyi bulan kar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kara saplanan araçların yardımına ise güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri koştu.

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Kahramanmaraş’a daha girmeden aracın içinde neredeyse 10 defa korkutucu depremin artçılarını hissettik. Foto muhabiri arkadaşım Mert Gökhan Koç ve şöförümüz Yunus Özmen ile birlikte her 15-20 dakikada bir aracımız sallandı. Önümüzde bir durup bir ilerlemeye çalışan araçların sağ sola savrulduğuna şahitlik ettik.

TRAFOLAR HASAR GÖRDÜ

Meydana gelen büyük depremlerle kentteki yolların yarıldığı ve devasa kaya parçalarının da yola düştüğü görüldü. Köylerde de tek katlı yapıların çöktüğü öğrenildi. Art arda yaşanan felaketlerin ardından Kahramanmaraş Havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı.



Depremlerle birlikte Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki doğalgaz dağıtım hattında kopma nedeniyle kesinti yaşandı. Ayrıca 30 trafo merkezinde hasar meydana geldi, elektrikler de kesildi. Ekipler çalışma başlattı. Mobil ekipler sevk edildi. İlk etapta hastanelere, aşevlerine ve fırınlara enerji sağlandı.



Öte yandan bölgedeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.