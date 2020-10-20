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Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Manzara izlerken falezlerden düşen genç, deniz polisi botuyla alındı

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Manzara izlerken falezlerden düşen genç, deniz polisi botuyla alındı
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ANTALYA’da manzara seyrederken falezlerden kayalıklara düşen genç, 1 saat süren çalışmayla kurtarılıp, denizi polisi botuyla alınıp, hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay bu sabah saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, manzara izlemek için falezlerde oturan genç, dengesini kaybedince 20 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Gencin yardım çağrısını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, gencin bulunduğu kayalıklara indi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, sedye ile deniz polisi botuna alınarak, Yat Limanı’na çıkartıldı.

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

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