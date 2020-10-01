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Gündem
Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir),(DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Manyas'ta koronavirüs denetimi

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Manyas'ta koronavirüs denetimi
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BALIKESİR'in Manyas ilçesinde koronavirüs denetimleri Kaymakam Osman Ateşin katılımıyla yapıldı. Denetimde Kaymakam Ateş vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, uyardı.

Manyas'ta Kaymakam Osman Ateş'in katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı. Kaymakam Ateş'e, Manyas Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çakır, polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri eşlik etti. Denetimlerde Kaymakam Ateş vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Ayrıca ilçedeki lokanta, kafe ve kıraathaneler de denetlenerek, iş yeri sahiplerine koronavirüs kuralalrı hatırlatıldı.

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