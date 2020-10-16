MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
GeriGündem Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Abone Olgoogle-news

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada kavanoz içerisinde gizlenmiş kubar esrar buldu. Jandarma ekipler araçta şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Manyas Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk sahalarında bulunan Hamamlı Mahallesi'nde ki devriye faaliyeti sırasında şüpheli olarak değerlendirildiği tespit edilen bir aracın etrafında yeni içilmiş kubar esrar olduğunun belirlendiği, olay yerinde bulunan şahıslara ve araca Manyas Sulh Hukuk Hakimliği'nden alınan arama kararı gereğince kamyonet araçta torpido kısmında bir adet kavanoz içinde yaklaşık 150 gr. kurutulmuş esrar bulundu.
Jandarma ekipleri K. B, S. İ, O. Ö, Y. E. D, S. G ve Ü. A Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin jandarmada sorguları devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle