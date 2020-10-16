Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Manyas Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk sahalarında bulunan Hamamlı Mahallesi'nde ki devriye faaliyeti sırasında şüpheli olarak değerlendirildiği tespit edilen bir aracın etrafında yeni içilmiş kubar esrar olduğunun belirlendiği, olay yerinde bulunan şahıslara ve araca Manyas Sulh Hukuk Hakimliği'nden alınan arama kararı gereğince kamyonet araçta torpido kısmında bir adet kavanoz içinde yaklaşık 150 gr. kurutulmuş esrar bulundu.

Jandarma ekipleri K. B, S. İ, O. Ö, Y. E. D, S. G ve Ü. A Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin jandarmada sorguları devam ediyor.