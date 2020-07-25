Manyas'da orman yangını

Manyas ilçesi Dura Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manyas, Bandırma, Gönen ve Susurluk ilçelerindeki toplam 4 arazöz ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü helikopterinin de müdahale ettiği yangın, 45 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.