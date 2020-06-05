Manyas Gölü nerede ve hangi şehirde? Manyas Kuş Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Manyas gölü aynı zamanda Kuş gölü olarak da adlandırılmaktadır. Manyas gölü ile ilgili bir efsane de yer almakta olup bu efsane günümüzde dahi dilden dile dolaşmaktadır. Gölün kenarında yüksek dağlar ve ovalar yer almaktadır.

Manyas Gölü Nerede?

Manyas gölü Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan bir göldür. Göl Marmara denizinin Güney bölgesinde yer alır.

Manyas Gölü Hangi Şehirde?

Manyas Gölü Türkiye'nin Balıkesir şehrinde yer alan bir göldür. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alır.

Manyas Kuş Gölü Oluşumu

Neojen ve kuvanternerde oluşan hareketliliğin sonucu Manyas Kuş gölü oluşmuştur. Manyas kuş gölü çöküntü hareketleri ile meydana gelmiştir. Akarsuların taşımış olduğu sular bu çöküntülere dökülmüştür. Bunun sonucunda ise Manyas gölü oluşmuştur.

Manyas Gölü Özellikleri

- Manyas gölü bir tatlı su gölüdür.

- Manyas gölü koloidal kil içermektedir. Bundan dolayı göl sürekli olarak bulanık haldedir.

- Plantoklar ve dip canlıları açısından oldukça zengin olan göl bu şekilde yaban hayatının da gelişmesine olanak tanımaktadır.

- Manyas gölünün rakımı ise 18 metredir.

Manyas Gölü Derinliği

Manyas gölünün ortalama derinliği 3 metredir. Gölün en derin noktası ise 4 metredir.

Manyas Gölü Büyüklüğü

Manyas gölü 20 kilometre uzunluğunda ve 14 kilometre genişliğinde olan bir göldür. Yüzölçümü ise yaklaşık olarak 166 kilometredir.

Manyas Gölü Efsanesi

Eskilerde gölün çevresinde 7 köy bulunurmuş. Bir genç kız bu kuyudan su almak için köye gider. Genç kızın sözlüsü ise askerden gelmiş. Sevgilisinin gölde olduğunu duyunca gölün kapağını açık bırakmış. Taşan sular Manyas kuş gölünü oluşturmuş.