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Manukyan'ın 3 dairesini sahte kontrat ile 150 TL'ye kiralamış! Kaymakamlıktan açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

#Matild Manukyan#Beyoğlu Kaymakamlığı#Şişli
Manukyanın 3 dairesini sahte kontrat ile 150 TLye kiralamış Kaymakamlıktan açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

Beyoğlu Kaymakamlığı, genelev patronu Matild Manukyan'ın sahibi olduğu Şişli'deki 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 TL'ye kendisine ve akrabalarına kiraladığı iddia edilen eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkında disiplin cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Manukyan'ın dairelerine sahte belgeler ile çöktü' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak Kaymakamlığımız eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialarla ilgili olarak 2021 yılında hem Kaymakamlığımızca, hem de Valilik Makamınca inceleme/soruşturma yapılarak disiplin cezası uygulanmıştır. Aynı zamanda, iddiaların adlî yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden adli süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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#Matild Manukyan#Beyoğlu Kaymakamlığı#Şişli

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