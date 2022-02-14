Manukyan'ın 3 dairesini sahte kontrat ile 150 TL'ye kiralamış! Kaymakamlıktan açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

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Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Manukyan'ın dairelerine sahte belgeler ile çöktü' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak Kaymakamlığımız eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialarla ilgili olarak 2021 yılında hem Kaymakamlığımızca, hem de Valilik Makamınca inceleme/soruşturma yapılarak disiplin cezası uygulanmıştır. Aynı zamanda, iddiaların adlî yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden adli süreç yakından takip edilmektedir" denildi.