MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMantı gününe katıldı, pozitif çıktı! 35 kişi karantinada
GeriGündem Mantı gününe katıldı, pozitif çıktı! 35 kişi karantinada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)-
Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Mantı gününe katıldı, pozitif çıktı! 35 kişi karantinada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mantı gününe katıldı, pozitif çıktı! 35 kişi karantinada

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan biri koronavirüse yakalanınca 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4’nün de testi pozitif çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 8 daireli apartmanda kadınlar mantı günü düzenledi. Güne katılanlardan Kırgızistan uyruklu kadının testi pozitif çıktı. Bunun üzerine apartmandaki 8 dairede bulunan 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Önünde jandarmanın beklediği apartmanda filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Mantı gününe katıldı, pozitif çıktı 35 kişi karantinada

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi