Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu hastanelik oldu

Olay, dün Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü yaylasında meydana geldi. Selfinaz Güner ve 6 torunu, yaylada topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Güner ve torunları hastaneye kaldırıldı. Ancak Güner kurtarılamadı, 6 torunun tedavisi ise hastanede sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara