Mantar yedikten sonra fenalaştı: Hamile kadın ile bebeği yaşamını yitirdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 16:15

Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (33) ile karnındaki bebek, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. 5 aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, iddiaya göre evinde mantar yedikten sonra rahatsızlandı. Eşi İsmail Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Altuntaş ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Rüveyda Altuntaş’ın censız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

