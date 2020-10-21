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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Mantar toplamaya gittiği otomobili, park halindeyken yandı

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Mantar toplamaya gittiği otomobili, park halindeyken yandı
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SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden Tacettin A.’nın yol kenarına park ettiği otomobili, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kaynarca ilçesi Küçükkışla Mahallesi’nde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Tacettin A.’nın yol kenarına park ettiği otomobili, motor kısmından alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar yanan aracı fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili ekipler tutanak tutup, çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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