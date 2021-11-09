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Mantar toplamaya gitti, ormanda kayboldu! Komandolar da arıyor

#Mantar#Orman#Kayıp
Mantar toplamaya gitti, ormanda kayboldu Komandolar da arıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, geçen pazar günü oğluyla mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Emine Aksoy'un (77) bulunması için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Aksoy'u arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma komandolar da arıyor.

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Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik Mahallesi'nde yaşayan Emine Aksoy, geçen pazar günü sabah saatlerinde oğlu Osman Aksoy ile Ercek mevkiindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. İşitme kaybı bulunan, bacağından ameliyat olan ve bastonla yürüyebilen annesini, dinlenmesi için bir süre yalnız bırakıp, mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamayan Aksoy, çevredeki aramalarından da sonuç alamadı. Aksoy, saat 12.00 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.

Mantar toplamaya gitti, ormanda kayboldu Komandolar da arıyor



Kayıp ihbarı üzerine Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, dron ile de havadan bölgede tarama yapılıyor. Arama -kurtarma çalışmalarına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın komandoları ile mahalle halkı da katıldı. Yaklaşık 150 kişinin geniş bir bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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#Mantar#Orman#Kayıp

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