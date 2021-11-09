Mantar toplamaya gitti, ormanda kayboldu! Komandolar da arıyor

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Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik Mahallesi'nde yaşayan Emine Aksoy, geçen pazar günü sabah saatlerinde oğlu Osman Aksoy ile Ercek mevkiindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. İşitme kaybı bulunan, bacağından ameliyat olan ve bastonla yürüyebilen annesini, dinlenmesi için bir süre yalnız bırakıp, mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamayan Aksoy, çevredeki aramalarından da sonuç alamadı. Aksoy, saat 12.00 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.