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MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti

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Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti
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Bodrum’da bir arkadaşıyla mantar toplamaya giden Yakup Yıldız, aniden fenalaştı. Ekiplerin güçlükle ulaşabildiği Yıldız, kurtarılamadı.

Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi’nde 2 kişi, dağa mantar toplamaya gitti. 59 yaşındaki Yakup Yıldız, aniden fenalaştı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri belirtilen yere ulaşmak için hızlı bir şekilde yola çıktı. Bir yandan da Yıldız’ın yakınları bölgeye hareket etti.
Ekipler, dağlık alanda yaklaşık yarım saat tırmanarak Yakup Yıldız'a ulaştı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yakup Yıldız’ın cenazesi araç ulaşımının olduğu bölgeye yaklaşık yarım saatte sedye ile taşınarak getirildi.
Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi.
Yıldız’ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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