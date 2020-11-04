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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 01:13 | Son Güncelleme:

Mantar toplamaya gitmişti... Ekipler her yerde onu arıyor

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Mantar toplamaya gitmişti... Ekipler her yerde onu arıyor
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Bursa'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu’dan (80) haber alınamıyor. Yaşlı kadının bulunması için bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ’da bulunan ormanlık alana giden Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

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