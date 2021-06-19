Mantar da hayvanları koruma kanunu bekliyor

MERSİN’in Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi’ndeki ormanlık alana mantar toplamaya giden bir grup, beline iki kat çelik tel sarılarak ağaca bağlanan bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Grubun ihbarı üzerine olay yerine Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aç ve susuz kalan köpek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedaviye alındı. Burada veteriner hekimler köpeğin belindeki çelik teli çıkardı, vitamin takviyesi yaptı. “Mantar” adı verilen köpeğin sağlık durumuyla ilgili Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü’nden biyolog Altay Atlı bilgi verdi.



SAHİPLENDİRİLECEK

Mantar’ın belinde ve karın altında ciddi yaraların olduğunu belirten Atlı, şunları söyledi: “Şu anda durumu daha iyi. Hayvanımız ciddi psikolojik sıkıntılarla geldi. Sadece fiziksel hasar almamış. Geldiğinde çok ürkek ve saldırgandı. Bu aşamada hem tedavisine devam edildi hem de rehabilitasyon süreci devam ediyor. Şu anda karın altında biraz yaraları kaldı. Yemek verirken, tedavisine girdiğimizde yavaş yavaş kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Yanına girdiğimizde hiç kimseye yaklaşmıyor durumdaydı. Sürekli etrafta dönüyordu, insanlardan çok ürkmüştü. Tedavi süreci bir ay sürecek. Tamamen iyileştikten sonra sahiplendirilecek.”

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