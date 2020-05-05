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DHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 23:08,Son Güncelleme:

Mantar ararken kayalıklardan yuvarlanan arıcı kurtarıldı

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Mantar ararken kayalıklardan yuvarlanan arıcı kurtarıldı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, dağda mantar ararken dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlanıp, yaralanan Kemal Ardıçoğlu (50), AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi yakınlarındaki dağda meydana geldi. Arıcılık yapan Kemal Ardıçoğlu mantar aramaya çıktı. Yağışlı hava nedeniyle kaygan zeminde ayağı kayan Ardıçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Bir süre Ardıçoğlu'ndan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, Ardıçoğlu'nu mahsur kaldığı yerde bularak AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kemal Ardıçoğlu'nun mahsur kaldığı bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Ardıçoğlu bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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