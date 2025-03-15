Mansur Yavaş'tan 'yedek aday' iddialarına yanıt! İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacak?

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Ankara'ya partililerle buluşmak üzere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Yavaş, İmamoğlu'nu makam katında karşıladı. Basına kapalı görüşmenin ardından iki başkan, açıklamalarda bulundu.

Ön seçim öncesi İmamoğlu'nun Ankara'da partililerle buluşacağını hatırlatan Yavaş, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı, bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm ama bu, her konuda ağzımızı açtığımızda, aramızda problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyaret için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında başarılar diliyorum." dedi.

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İmamoğlu da partililerle buluşmadan önce Yavaş ile bir araya gelip sohbet ettiklerini belirterek Yavaş'ın kendisine başarı dileklerini ilettiğini aktardı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İmamoğlu'na Ankara buluşması için salon tahsis etmediği iddialarına yönelik, "Biz artık trol iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar, 'Böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz' dediler. 'Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz' dedim ama kendisini ikna etmek için yazıyı gönderdik. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar." diye konuştu.

"KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ"

Eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in bir televizyon kanalında kendisi adına konuşup "Kimsenin yedeği değilim ancak kendi siyasi yol haritam var" açıklaması yaptığı hatırlatılan Yavaş, şunları kaydetti:

"O anlamda değil, kimse kimsenin yedeği olmaz ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlardan şöyle şikayetçiyiz, 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl 'Aday kim olacak' diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra konu sadece 'Aday kim olacak'. Gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca bunların dışında kalmak istiyoruz ancak gerçekten durum dayanılmaz hal aldı. 'Ekrem Başkan'ın başına iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur'. Bunlar adlandırmakta ve şu anda söylemekte zorlandığım bir şekilde, kötü buluyorum bu değerlendirmeleri. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızı da üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık, o günden bugüne benim farklı söylediğim hiçbir şey yok. Yol haritası odur."

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SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI

İmamoğlu, "sahte diploma" soruşturması kapsamında diplomasının iptal edilebileceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, soruyu soran muhabirin diplomasının dahi iptal edilebileceğini söyledi.

Yavaş ise "Buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım çünkü bu konularda en büyük tecrübe sahibi, kendisi. Yolun kesilmesi istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin, ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol alınmak isteniyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik, sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi, inşallah o da olacak." dedi.

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İmamoğlu, Yavaş ile yaptığı açıklamanın ardından partililerle buluşmak üzere Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'na gitti.