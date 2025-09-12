Mansur Yavaş'tan 'toplu istifa' iddialarına yanıt

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından ortaya atılan “toplu istifa” iddialarına yanıt verdi.

Yavaş, “Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.