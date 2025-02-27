Mansur Yavaş'tan ön seçim hakkında dikkat çeken açıklama: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bir otelde, Siyaset Araştırma Merkezi'nin (SİYASAM) açılış programına katıldı. Dervişoğlu ve Yavaş, program öncesi gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı beklendiğinin hatırlatılması üzerine, "Tam 50 yıldır Türkiye'yi kan gölüne çeviren hain bir örgütün cani liderinin yol göstermesi ile tanzim edilecek bir sürecin, Türkiye'ye ne sağlayacağını ben değil, bu ülkeyi yönetenler açıklasın" diye konuştu.

Mansur Yavaş ise CHP'nin bugün gerçekleştirdiği ön seçim toplantısına ilişkin soruyu yanıtladı. Yavaş, "Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. 'Hayırlı olsun ön seçim' dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş, bir gazetecinin 'CHP'nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?' sorusuna ise "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Ben bu konuda açıklamalarımı yaptım, 'Hayırlı olsun' dedim. Onun haricinde söyleyecek bir şey yok. İzliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Bu sebeple bu programa katıldım. 20 dakika sonra programdan ayrılacağım. CHP'nin saat 15.00'te toplantısı var" dedi.