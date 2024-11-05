Mansur Yavaş’tan ‘hukukçu’ tepkisi

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‘NEDEN ADAY YAPILDILAR NEDEN İZİN VERİLDİ’

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır” diye konuştu.

‘HALK HİZMETLERLE DEĞERLENDİRSİN’

Milletin iradesinin yok sayıldığını ve bunun seçmenin sandıktan uzaklaşmasına neden olacağını kaydeden Yavaş, “Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır” dedi.