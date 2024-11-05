×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mansur Yavaş’tan ‘hukukçu’ tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Mansur Yavaş#Kayyum#Tbmm
Mansur Yavaş’tan ‘hukukçu’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır” dedi.

Haberin Devamı

‘NEDEN ADAY YAPILDILAR NEDEN İZİN VERİLDİ’

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır” diye konuştu.

‘HALK HİZMETLERLE DEĞERLENDİRSİN’

Milletin iradesinin yok sayıldığını ve bunun seçmenin sandıktan uzaklaşmasına neden olacağını kaydeden Yavaş, “Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mansur Yavaş#Kayyum#Tbmm

BAKMADAN GEÇME!