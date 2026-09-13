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Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt: Tavandaki ayrılık bizi ilgilendirmez

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#MANSUR YAVAŞ#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GÖRÜŞME
Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt: Tavandaki ayrılık bizi ilgilendirmez
Murat Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin speküle edildiğini söyleyen Yavaş, “Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Ankara’ya yeni metro yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşmeye ilişkin eleştirilere de yanıt verdi:

YÖNETENLERLE GÖRÜŞÜRÜZ

“Değişen bir mevzuatla yapılacak büyük yatırımlar için Hazine ve Cumhurbaşkanlığı onayı alma zorunluluğu getirildi. Bırakın bu kentte kamu yöneticileriyle tartışmayı, bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ile var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon Euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı iznine ihtiyaç olan Hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Sistem böyle. Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara’da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, o yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkânı var mıdır?”

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TABANDA BİR ARADAYIZ

Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımların yaşandığına işaret eden Yavaş, “Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Belediye meclisinde imkân olursa hep birlikte oybirliğiyle karar almaya çalışıyoruz. Oybirliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda, her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Ankara halkının verdiği görevi, dönemlerinin sonuna kadar en iyi şekilde yapmak zorunda olduklarını, günlük tartışmalarla vakit geçiremeyeceklerini sözlerine ekleyen Yavaş gazetecilere, “Arkadaşlar, bu soruları yakın zamanda toplanacağız, hep beraber görüşeceğiz. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” dedi. 

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#MANSUR YAVAŞ#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GÖRÜŞME

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