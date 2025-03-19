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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilmiş belediye başkanına yönelik bu girişimler kabul edilemez

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#Mansur Yavaş#Ekrem İmamoğlu#CHP
Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilmiş belediye başkanına yönelik bu girişimler kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 09:14

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri.

"BU TABLO HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMIYOR"

Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir. Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız. Hiç kimse de unutmasın; Ekrem Başkanımız yalnız değildir.

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Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilmiş belediye başkanına yönelik bu girişimler kabul edilemez

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#Mansur Yavaş#Ekrem İmamoğlu#CHP

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