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'Bu benim son dönemim' Mansur Yavaş' belediye başkanlığını bırakınca ne yapacak?

Güncelleme Tarihi:

#Mansur Yavaş#ABB#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Bu benim son dönemim' açıklaması dikkat çekti. Yavaş, ikinci döneminin sonunda belediye başkanlığı görevini bırakacağını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor, Yavaş belediye başkanlığını bıraktıktan sonra ne yapacak?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. CNN TÜRK yayınında verilen bilgilere göre Yavaş, İkinci dönemin sonunda belediye başkanlığı görevini bırakacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, “2’nci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum. Vedalaşmaya geldiğimizde sizlerden helallik alarak görevi bırakacağız” dedi.

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CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ön seçim kararının alınmasıyla başlamıştı. Bu süreçte Yavaş sık sık aday belirlemek için erken olduğunu, ülke gündemine dönülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bu benim son dönemim Mansur Yavaş belediye başkanlığını bırakınca ne yapacak

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ÖN SEÇİMDE ADAY OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yavaş, ön seçimde aday olmayacağını ama adaylık iddiasından da vazgeçmediğini ifade etmişti. Ancak Yavaş'ın bu söylemlerinin yanı sıra CHP yönetimi geri adım atmamış, ön seçim süreci devam etmişti.

Bu benim son dönemim Mansur Yavaş belediye başkanlığını bırakınca ne yapacak

"GÜNÜ GELİNCE DEĞERLENDİRECEĞİM"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde ise Mansur Yavaş’tan yine dikkat çeken bir sanal medya paylaşımı gelmişti. Yavaş paylaşımında, "Daha önce üçlü masada ifade ettiğim “cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum." demişti. Bu açıklaması da adaylıktan çekilme değil de hala daha adaylık iddiasının devam ettirdiği ancak İmamoğlu sürecinde askıya aldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Son olarak Yavaş'ın belediye başkanlığında son dönemim çıkışı da Ankara kulislerinde, Yavaş'ın adaylık sürecinde olabileceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

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#Mansur Yavaş#ABB#Ankara

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