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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Ergazi Mahallesi'nde 'Yenimahalle Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Yavaş, töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine ilişkin, "Her şeyden önce Ekrem Bey'in henüz siyasi yasağı kesinleşmiş değil. Diploma konusunda da evet bir karar çıktı; ama ben her zaman bu tür olaylara hukuk ve demokrasi açısından yaklaşıyorum. Aynı durumda olan birçok insanın henüz davaları istinafa dahi geçmemişken Ekrem Bey için Danıştay’da bu şekilde hızlı bir şekilde karar verilmiş olması toplum vicdanında olağan karşılanmamıştır. Toplumda bu şekilde böyle acele verilen kararlar; Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili de 2002 yılında verilmişti. Hatırlarsanız, koştur koştur dosya uçakla getirilmiş ve Yargıtay’dan bir haftada geçirilerek mahkum olmuştu. İşte bunların hepsi hem kamu vicdanını yaralayan hem hukuka olan güveni sarsan uygulamalardır. Bu nedenle ben eleştiriyorum" dedi.

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'SENARYOLARIN HİÇBİRİNDE YOKUM'

Yavaş, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin içinde yer alacağı yeni bir ittifakın kurulacağı ve bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının kendisinin olacağı yönündeki iddiaya ilişkin, "İlgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirinde ben yokum. 5 yıl boyunca 'Aday kim olacak' tartışması yapıldı. O seçim bitti. Şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Böyle bir gündemimiz asla yok. Çünkü böyle bir gündeme girdiğiniz zaman haklı olarak eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak; 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun?' Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok. Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulaşım probleminden tutun, Ankara'nın birçok problemi var. Bunları da çözmek için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

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Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya dair bir istişarelerinin olup olmadığı sorusuna ise "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim. Özgür Bey’e bir 'hayırlı olsun' ziyaretine gitmem gerekiyor. Etik olarak onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" dedi.