Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Konuşmak için erken

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime katılmayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Dün ön seçime katılma süreci bitti. Şimdi de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun, partinin enerjisini hiçe harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'TALEP OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ'

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İmza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar sorulan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" diye konuştu.