Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Herkesin belediye başkanı olarak devam etmek istiyorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşmada "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim dedi.

SELVİ: İYİ PARTİ YAVAŞ OLURSA DESTEKLEYEBİLİR

CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi "CHP ile bir işbirliği yapacaklarsa, Mansur Yavaş'ın adaylığını ön şart olarak sunar İYİ Parti. Çünkü Mansur Yavaş'ı biliyorsunuz geçen seçimde İYİ Parti'den aday göstermek istemişti. Meral Akşener genel başkan seçildikten sonra Mansur Yavaş'la görüştü. O nedenle Mansur Yavaş aday olursa Ankara'da muhalefetin kazanabileceğini düşünüyorlar. Örneğin Mansur Yavaş değil de,klasik CHP kadrolarından bir aday çıkarırlarsa İYİ Parti ona destek vermeyebilir ama Mansur Yavaş olursa destekleyebilir" ifadelerini kullandı.