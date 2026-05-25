Mansur Yavaş’tan 45 gün çağrısı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliyesine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Yavaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır” diyerek özetle şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.”  ANKARA

 

