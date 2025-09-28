Mansur Yavaş’tan 2. dalga yanıtı

Haberin Devamı

“Şüpheli sayısı 13’ten 14’e çıktı. Niye 14 oldu? Mülkiye müfettişi 9 kişi hakkında soruşturma izni istemiş, 6 kişi için izin verilmiş. Bunların içerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan kişi yok. Yani bu şahıs şüpheli falan değil. Ancak bugün anladığımız kadarıyla dosyada bulunan MASAK raporunda, bizim bürokratlarımızın aksine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Tabii bunu hiç kimse bilmiyor, kendisinin de bilme ihtimali yok ama birdenbire sanki aklı başına gelmiş gibi, bu rapor piyasaya açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek’e gidip, ‘Bu dosyanın şikâyetçisi bu’ diye Beyaz TV’de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor. Dolayısıyla kendisinin yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkınca diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmalarına sebep olmuştur.”



GÖRELİM BAKALIM....

Yavaş, belediyeye yeni operasyonlar düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “Gökçek Ailesi’nin çenesi durmuyor. Yeni söyledikleri şey şu; ‘Yakında ikinci dalga başlayacak. Başta Mansur Yavaş’ın özel kalemi olmak üzere 30’un üzerinde toplam şüpheli sayısı çıkacak’ diye konuşuyorlar. Görelim bakalım, böyle bir operasyon olacak mı? Olursa bu operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkmış olacak. Bu siyasi bir operasyondur ve düpedüz Mansur Yavaş’ı yıpratma operasyonudur” dedi. ◊ DHA