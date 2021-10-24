Mansur Yavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı! O anlar saniye saniye görüntülendi

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Olay 22 Ekim'de Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi açılışında yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kitre bebek ihalesiyle ilgili soru sormak isteyen gazeteciler korumalar tarafından defalarca yumruklandı.

O esnada güvenlik kameraları kayıttaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 TL'ye satılan kitre bebeklerden her birine 10 bin 500 liraya varan paralar ödediğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

O iddiaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ise Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.

Görüntülerde Çanak'ın korumalar tarafından darp edildiği ve müzeden çıkarıldığı görülüyor. Polislerin koruma altına aldığı Çanak bölgeden uzaklaştırılırken Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyaz TV muhabiri ve kameramanı karakola giderek Mansur Yavaş'ın korumalarından şikayetçi oldu.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

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CNN TÜRK'ün haberine göre; saldırıya AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Mansur Yavaş yaptığı uçuk harcama sonrası soru sormak isteyen gazetecileri darp ettirmiş. Mansur Bey'in dili şiddetmiş. Basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara milletvekili Fatih Şahin de " CHP'li Mansur Yavaş şimdi de eşkıyalığa soyundu. Belediye Başkanı mısın, mafya bozuntusu musun?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.