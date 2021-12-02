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Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

YAVAŞ’I TEHDİT ETTİ

“İktidarın küçük ortağı işi gücü bırakıp vatandaşa hakkıyla hizmet edenlerle uğraşıyor. Sayın Bahçeli, Sayın Mansur Yavaş’ı tehdit etti. Neymiş, bundan sonra Mansur Bey, bu arkadaşların nefesini ensesinde hissedecekmiş. Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa, ses çıkarmayacaksın; sonra da çıkıp, tek derdi Ankara’ya hizmet olan, belediye başkanımızı tehdit edeceksin. Ayıptır, ayıp.

MİLLET ÇARE BEKLİYOR

Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Milletimiz sizden, zamlara, yoksulluğa çare bekliyor; siz ise utanmadan salon basma peşindesiniz. Millet sizden, memleketi içine düşürdüğünüz durumun, hesabını vermenizi bekliyor; siz ise tehditle, gündem saptırma peşindesiniz. Milletin nefesi, asıl sizin ensenizde; siz ise sandıktan kaçacak yer arıyorsunuz. Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. O sandık milletimizin önüne gelecek. Nefesi de, iradeyi de karşınızda göreceksiniz.

SOĞAN EDEBİYATI

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Benzin istasyonlarında, araç kuyrukları oluşuyor. Empati yoksunu bir vekil çıkıp, ‘Araç kuyrukları, zamdan dolayı değil, araç bolluğundan yaşanıyor’ diyor. Simit 3.5 lira olmuş ama bir AK Parti yöneticisi; ‘Bizden önce, dağlarda yaşayan, aç insanlar vardı’ diyor. Asgari ücretli anne babalar, bebeklerine mama bile alamazken ayda 25 bin lira maaş alan, tuzu kuru bir vekil, çıkıp milletimize, soğan ekmek edebiyatı yapıyor.”

ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN TL OLMALI

Akşener “Asgari ücreti siyasi tartışmaların gündeminden acilen çıkarmamız lazım” diyerek şöyle devam etti: “En az 4 bin lira olmalıdır. Brüt ücret, yüzde 22 artırılıp, 4 bin 360 liraya çıkartıldıktan sonra, çalışanlarımıza, devlet tarafından, 555 lira ek bir ödeme yapılarak, ellerine geçen net ücretin, 4 bin lira olmasıdır. Tüm asgari ücretlilere, devlet eliyle, aylık 555 lira ödemenin ve asgari ücreti, bu yolla 4 bin liraya çıkarmanın kamuya maliyeti, 46 milyar lira. “