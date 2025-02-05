Mansur Yavaş’a ‘erken’ yanıtı: Bunlar parti içi meseleler

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İmamoğlu özetle şunları söyledi:

“Dün tweet atıyor sayın Cumhurbaşkanı. Bizi suçlamaya ya da bizi hani halkın önüne koyarak, ‘Oradaki yerel yönetimler ne yapıyor’ diye cümleler kuruyorlar. Şaşkınca birkaç kez okudum. Şunu diyebilirsin, ‘Çalışıyoruz, eksikliklerimizi gidereceğiz. Hep bir olmalıyız. Yan yana durmalıyız’ Bunları diyebilirsiniz. Biz de alkış atarız. Ama burada dahi belediyelere laf ederek, bizi köşeye sıkıştırma gayretinde olma anlayışı. Neresi bu? Devletin en üst makamı. Olacak iş değil.”

“DOĞRUYU BULURUZ”

İmamoğlu, basın mensuplarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Aday belirleme için henüz çok erken,” sözleri hatırlatılması üzerine ise “Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim, tarihidir. Demokratik devrimdir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Mansur Yavaş Başkanımızın bakışı, görüşü farklı olabilir. Konuşuruz. Bunlar, parti içi meselelerdir. Doğruyu, en doğru yolu buluruz. Ellerimizin birlikte havaya kalktığı süreci, birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız” dedi.

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ENGİNYURT’A SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP’ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.