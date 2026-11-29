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Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine ilişkin “Her şeyden önce siyasi yasağı kesinleşmiş değil. Diploma konusunda da evet bir karar çıktı ama ben her zaman bu tür olaylara hukuk ve demokrasi açısından yaklaşıyorum. Aynı durumda olan birçok insanın henüz davaları istinafa dahi geçmemişken Ekrem Bey için Danıştay’da bu şekilde hızlı bir şekilde karar verilmiş olması toplum vicdanında olağan karşılanmamıştır” dedi.

Yavaş, YENİ Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin içinde yer alacağı yeni bir ittifakın kurulacağı ve bu ittifakın cumhurbaşkanı adayının kendisinin olacağı yönündeki iddiaya ilişkin de “İlgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirinde ben yokum. Beş yıl boyunca ‘Aday kim olacak?’ tartışması yapıldı. O seçim bitti. Şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara’nın sorunlarına odaklandık. Böyle bir gündemimiz asla yok” cevabını verdi. Yavaş, Özgür Özel’in cuma günü adaylık konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya dair bir istişarelerinin olup olmadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim.”