Mansur Yavaş önseçime katılmıyor

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CHP, kamuoyunda olduğu kadar parti içinde de tartışılan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili düğmeye bastı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün olağanüstü toplanan Parti Meclisi’nde (PM), adaya ilişkin seçim takvimi ve yol haritasına ilişkin yönerge görüşüldü. PM’den geçen önseçimin tarihini belirleme yetkisi ise MYK’ya bırakıldı. Kararın oy çokluğu ile alındığı da öğrenildi. CHP’de gözlerin çevrildiği kritik toplantıya ise aday ve önseçim tartışmaları kadar, Özel ve yönetiminin göreve geldiği son kongreye yönelik “şaibe” iddialarıyla başlatılan soruşturma da damgasını vurdu. Adaylık yarışında Yavaş’ın önseçime katılmayacağına ilişkin açıklamalar da kulisleri hareketlendirdi.

2.5 SAATLİK ÜÇLÜ ZİRVE

Önseçim kararı PM’den önce Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla önceki akşam yapılan 2.5 saatlik “üçlü zirve”de değerlendirildi. Yavaş’ın ev sahipliği yaptığı akşam yemeğinde, aday ve önseçim tartışmaları konuşuldu. Özel ve İmamoğlu’nun aksine, sürecin başından beri aday için “erken” diyen, önseçim yerine de kamuoyu yoklamalarının dikkate alınmasını isteyen mesajlar veren Yavaş’ın bu değerlendirmelerini bu görüşmede de Özel ve İmamoğlu’na gerekçeleriyle birlikte aktardığı öğrenildi.

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ANKETLERİ İŞARET ETTİ

Kulislere göre Özel ve İmamoğlu ile görüşmesinde, önseçime katılmayacağını söyleyen Yavaş, önseçimin tek başına kriter olmaması gerektiğini kaydetti. Yavaş kamuoyu yoklamalarını işaret ederek, alternatif başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Önseçimde oy kullanacak parti üyelerinin kararına saygılı olduğunu ancak bu sürecin parti içinde ayrışmalara yol açabileceği endişesini vurgulayan Yavaş, “Bunun belirtilerinin şimdiden kendisini göstermeye başladığını” söyledi. “Gündemimiz ekonomi olmalı. İnsanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle değiştirebiliriz. Çalışmalarımızı bu konuda yoğunlaştırıp vatandaşa bozulan ekonomiyi nasıl düzelteceğimize ilişkin gerekli güveni vermeliyiz” diyen Yavaş’ın seçmenin yeniden hayal kırıklığına uğratılmaması için sürecin büyük bir dikkatle yürütülmesi gerektiğini de söylediği belirtildi.

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İMAMOĞLU İLAN EDİLECEK

CHP Genel Başkanı Özel, sürecin başında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. Yavaş’ın da aday olmayacağını söylemesiyle, adaylık konusunda en güçlü isim olarak İmamoğlu öne çıkmış oldu. CHP’nin seçim takvimine göre, Ramazan Bayramı’nın hemen sonrasında, nisan ayı başında ya da ortasında yapılması beklenen önseçimde İmamoğlu’nun adaylığı ilan edilmiş olacak. Özel’in de sürece ilişkin partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.